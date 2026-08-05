Cedars-Sinai Medical Center, Entre los Mejores Hospitales de Estados Unidos

LOS ANGELES: Cedars-Sinai Medical Center ha sido incluido en el Cuadro de Honor (Honor Roll) por undécimo año consecutivo en la clasificación “Best Hospitals 2026–27” de U.S. News & World Report.

La clasificación deU.S. News, publicada este martes, se basa en los resultados clínicos por los pacientes, la experiencia del paciente, la capacidad para atender condiciones médicas complejas además de una amplia variedad de indicadores relacionados con la calidad de la atención.

Para los pacientes internacionales, este reconocimiento confirma que Cedars-Sinai cumple con los más altos estándares de excelencia clínica, investigación e innovación, lo que brinda a los pacientes internacionales la confianza de recibir atención médica de primer nivel en una institución reconocida mundialmente.

“Ser reconocidos entre los mejores hospitales de Estados Unidos durante 11 años consecutivos refleja nuestro constante compromiso de ofrecer una atención clínica de excelencia y acceso a investigación transformadora”, afirmó el Dr. Heitham Hassoun, director ejecutivo de Cedars-Sinai International. “Seguiremos acercando la innovación y la excelencia clínica de Cedars-Sinai a nuestros pacientes, dondequiera que se encuentren”.

Los hospitales que integran el Cuadro de Honor son seleccionados por U.S. News con base en su desempeño sobresaliente en múltiples especialidades, procedimientos y tratamientos.

Diez especialidades de Cedars-Sinai fueron reconocidas entre los mejores programas clínicos de Estados Unidos. Tres de ellas se ubicaron entre las cinco mejores del país:

Cardiología, Cirugía Cardíaca y Vascular

Gastroenterología y Cirugía Gastrointestinal

Ortopedia

También fueron reconocidas entre las mejores de Estados Unidos las siguientes especialidades: Cáncer; Diabetes y Endocrinología; Geriatría; Neurología y Neurocirugía; Obstetricia y Ginecología; Neumología, Cirugía Pulmonar; y Urología.

“Estos excelentes resultados son un reconocimiento al compromiso de los profesionales de la salud que trabajan cada día para impulsar nuestra misión de sanar, descubrir, educar y servir a la comunidad”, señaló el Dr. Peter L. Slavin, presidente y director ejecutivo de Cedars-Sinai Medical Center y Cedars-Sinai Health System. “Nos guía el compromiso permanente de mejorar la salud de nuestros pacientes, tanto en Los Ángeles como en todo el mundo”.