Kuchipudi Natyakala Lalitham Performance in Bangalore by Kuchipudi Parampara Foundation

Bangalore 6th November 2025: Kuchipudi Parampara Foundation, Bengaluru Presents Kuchipudi Natyakala Lalitham solo Kuchipudi Concert of Kum Arathi Nair accomplished Dancer and Cinema actress disciple of Guru Deepa Narayanan Sashindran at Ramana Maharshi Heritage Auditorium, Sanjay Nagar, Bangalore.
Program is graced by Senior Guest of Honour Dr.K.Radhakrishnan Former Chairman ISRO, Dr.Usha.R.K., Arts Consultant, Former member Secretary, Minister of Cultural & Director Cultural Centre Embassy of India in Moscow.
Day & Date: Sunday,, November 9th , 2025
Time: 6:00pm Onwards
Venue: Ramana Maharshi Heritage Auditorium,
Sanjay Nagar, Bangalore
Entry Free: All Are Welcome