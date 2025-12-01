Lomiko Metals Announces Management Change

Montréal, Dec 01 — Lomiko Metals Inc. (TSX.V: LMR) (“Lomiko” or the “Company”) is pleased to announce the appointment of Robert Boisjoli as the Company’s Chief Financial Officer (CFO), effective immediately. Mr. Boisjoli, based in Montreal, replaces the company’s outgoing CFO, Jacqueline Michael.
Mr. Boisjoli, who is a Fellow Chartered Professional Accountant, is a corporate finance/operational professional with over 30 years of operational and advisory experience. He is the managing director of Atwater Financial Group, a company specializing in financial reporting services for listed mining companies. He is an advisor to various public exploration companies. Mr. Boisjoli was an investment banker with various Canadian securities firms. He is also a Board Member of CPA Professional Liability Plan Inc. and various nonprofit community organizations.