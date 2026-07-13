Malaysia Airlines to Enhance European Connectivity Through SNCF Voyageurs Rail Partnership

KLIA, July 13 – Malaysia Airlines is set to further strengthen its intermodal travel offering through a new codeshare partnership with SNCF Voyageurs, France’s national rail operator, enabling seamless rail and air connectivity between Paris Charles de Gaulle Airport (CDG) and 28* railway destinations across France.
The partnership, offered under SNCF Voyageurs’ TRAIN + AIR product, integrates air and rail services into a single connected journey. It allows Malaysia Airlines customers travelling into Paris Charles de Gaulle (CDG) to conveniently extend their journey beyond the airport to major French and regional cities via France’s high-speed rail network. Tickets are available for purchase from 10 July 2026 on Malaysia Airlines’ official website.
Bryan Foong, Chief Executive Officer of Airline Business from Malaysia Aviation Group, said, “This partnership with SNCF Voyageurs represents a key step in advancing our broader strategy to deliver truly seamless, end-to-end connectivity for our customers across Europe. By integrating air and rail under a unified travel experience, we are extending our network reach beyond CDG to 28 destinations across France, enhancing connectivity, while offering customers greater convenience through seamless connections and a single itinerary.”
Through this partnership, Malaysia Airlines will place its marketing code on SNCF-operated rail services under AccesRail’s IATA code “9B”, enabling customers to book rail segments as part of their onward itineraries via CDG. Customers will benefit from a seamless end-to-end travel experience with a single booking, coordinated connections and simplified transfers, making it easier to access key regional cities such as Lyon, Strasbourg, Rennes, Lille and Marseille.
This collaboration further strengthens Malaysia Airlines’ MHrail initiative, reinforcing its commitment to expanding integrated air-rail connectivity across key global gateways, including strategic hubs such as Seoul and London Heathrow, as part of its broader network and customer experience strategy. This reinforces Malaysia Airlines’ continued efforts to redefine connectivity through strategic partnerships that extend beyond traditional aviation networks.