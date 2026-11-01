TotalEnergies renforce sa coopération avec PETRONAS, SONANGOL et OIL INDIA LIMITED pour réduire les émissions de méthane

Paris, le 1er novembre 2026 – À l’occasion de la réunion des compagnies membres de l’Oil and Gas Decarbonization Charter (OGDC) à Abou Dhabi, TotalEnergies met en avant sa coopération avec les compagnies pétrolières et gazières nationales pour réduire les émissions de méthane, à travers ses partenariats avec PETRONAS en Malaisie, SONANGOL en Angola et Oil India Limited (OIL) en Inde.

Développement d’un centre d’évaluation des technologies de mesure du méthane avec PETRONAS en Asie du Sud-Est

TotalEnergies a signé un accord de collaboration avec PETRONAS, la Japan Organization for Metals and Energy Security (JOGMEC) et JGC Corporation afin de contribuer au développement de SEA METEC (Southeast Asia Methane Emissions Technology Evaluation Center), une initiative pilotée par PETRONAS pour créer un centre régional, basé en Malaisie, dédié à l’évaluation des technologies de mesure et de surveillance des émissions de méthane en Asie du Sud-Est.

TotalEnergies mettra au service du développement de SEA METEC l’expertise acquise depuis plus de 10 ans grâce à son centre TADI (TotalEnergies Anomalies Detection Initiative), la seule installation européenne dédiée à l’évaluation de technologies de détection et de quantification des émissions de méthane. SEA METEC renforcera ainsi le partage des connaissances et contribuera à l’harmonisation des méthodologies de mesure et de quantification des émissions de méthane, afin d’aider les entreprises à mieux détecter, mesurer et, à terme, réduire leurs émissions.

Partage de l’expertise en matière de réduction des émissions de méthane et de décarbonation avec SONANGOL en Angola

TotalEnergies a signé un protocole d’accord avec SONANGOL afin de renforcer leur coopération technique en matière de réduction des émissions de méthane et de solutions de décarbonation en Angola. Cet accord s’appuie sur l’expérience acquise grâce à la technologie AUSEA et porte sur la détection, la mesure, la surveillance et la réduction des émissions de méthane, ainsi que sur le partage de bonnes pratiques, de méthodologies et d’expertise technique.

Les deux entreprises travaillent ensemble à l’identification de solutions concrètes pour réduire les émissions de méthane et le torchage, améliorer l’efficacité énergétique, favoriser l’électrification des installations et développer des solutions de gestion du carbone. Cette coopération couvre également le reporting des émissions de gaz à effet de serre, la formation technique et le partage des connaissances, ainsi que l’étude de possibilités de financement, notamment via un soutien potentiel du Global Flaring and Methane Reduction Fund (GFMR) de la Banque mondiale.

Extension de la détection des émissions de méthane sur le terrain avec OIL en Inde

À la suite d’une première campagne réussie utilisant la technologie AUSEA de TotalEnergies pour détecter et quantifier les émissions de méthane sur plus de 20 sites opérés par OIL dans l’Assam, OIL et TotalEnergies renforcent leur collaboration avec une deuxième campagne sur le terrain.

Cette première campagne d’un mois a fourni à OIL des données pour son reporting des émissions, tout en démontrant la capacité d’AUSEA à détecter et à quantifier avec précision les émissions de méthane sur différents sites et conditions opérationnelles. Une deuxième campagne d’un mois étendra l’utilisation d’AUSEA à d’autres sites opérés par OIL, renforçant ainsi la coopération entre les deux entreprises en matière de réduction des émissions de méthane.

« Notre coopération avec PETRONAS en Malaisie, SONANGOL en Angola et OIL en Inde illustre l’engagement de TotalEnergies au sein de l’OGDC et la dynamique que cette initiative a créée parmi les compagnies internationales et nationales. Je suis convaincu qu’en partageant technologies, expertise et bonnes pratiques, nous pouvons accélérer les actions concrètes et contribuer à notre ambition commune d’atteindre des émissions de méthane proches de zéro dans les activités amont d’ici 2030 », a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies.