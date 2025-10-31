CM Yogi Adityanath Launches Sanskrit Edition of ‘Dilli ki Bulbul’; Hails Dr. Anita Bhatnagar Jain’s Efforts to Promote Sanskrit Among Children

India, 31st October, 2025: Shri Yogi Aadityanath ji, Hon’ble Chief Minister U.P. launched the Sanskrit version of ‘Dilli ki Bulbul,’ stories based on environment & morality, authored by Dr. Anita Bhatnagar Jain, former IAS officer and children’s author. C.M. appreciated the book & praised Dr. Jain’s efforts to keep Sanskrit language alive amongst children. ‘Dilli ki Bulbul’ now available in 9 languages has been called ‘Modern Panchtantra’ & it’s Hindi version is being used as text book at California. Also present were Anushree Jain story advisor, Saurabh Jain Managing Director, Vidya Prakashan Meerut.