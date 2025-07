Derrick Henry, running back uit de NFL, voegt zich bij Amazfit als Athlete Ambassador

MILPITAS, Calif., July 21, 2025 –Amazfit, een toonaangevend wereldwijd merk van slimme wearables, eigendom van Zepp Health (NYSE: ZEPP), heeft aangekondigd dat running back Derrick Henry van de Baltimore Ravens de nieuwste topsporter is die zich aansluit bij de groeiende groep ambassadeurs. Henry, bekend om zijn zeldzame combinatie van snelheid en kracht, zal Amazfit-wearables gebruiken om elke fase van zijn training, herstel en slaap te ondersteunen ter voorbereiding op zijn 10e NFL-seizoen.

Als een van de meest productieve running backs van zijn generatie heeft Henry tijdens zijn loopbaan een indrukwekkende reeks onderscheidingen verzameld, waaronder NFL Offensive Player of the Year, twee rushing-titels en vijf Pro Bowl-selecties.

